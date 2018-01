Relax em terras cariocas, antes e depois do título Os alemães podem ter adotado Santa Cruz Cabrália como seu lar durante a Copa do Mundo. Mas, para disputar a final no Maracanã, no Rio, a base foi o Sheraton, no Leblon. Encontraram as instalações tinindo: o hotel investiu em uma reforma de US$ 50 milhões, que incluiu novas instalações, como academia e spa, e um restaurante refinado. O L'Etoile, aberto apenas no jantar, tem especialidade francesa e vista deslumbrante.