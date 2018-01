Relax no Dia do Trabalho

Você, leitor, que passa horas do seu dia no escritório, merece fugir do caos urbano nessa folguinha. Selecionamos quatro spas bem próximos a São Paulo, perfeitos para quem quer fazer massagens revigorantes, tratamentos estéticos, terapias holísticas, balancear a alimentação ou simplesmente ficar numa boa.

UNIQUE GARDEN

Holístico: bem-estar de corpo e alma

Em pleno Parque da Cantareira, em Mairiporã (a 30 km de São Paulo), o Unique Garden é um verdadeiro refúgio. O spa segue a linha holística, com banhos e tratamentos relaxantes. A decoração, o cardápio e os produtos mudam a cada estação - no terreno do hotel, plantas, flores, frutas e legumes orgânicos são cultivados e utilizados na gastronomia e na fabricação de cremes e óleos. O spa tem 21 salas e o hóspede escolhe desde o aroma até a música das terapias. O programa Spa Experience, de um dia, inclui esfoliação com sais do Mar Morto, banho com 89 jatos, massagem, ioga, caminhadas e almoço. Custa R$ 600 por pessoa (de segunda a sexta-feira) e R$ 750 (no fim de semana). O pacote de 30/4 a 3/5 sai por R$ 4.050 em quarto duplo. Site: www.uniquegarden.com.br.

BOURBON BY L'OCCITANE

Beleza inspirada nos campos da dourada Provence

A grife francesa L'Occitane, especializada em produtos feitos com óleo essencial, acaba de abrir mais um spa no Brasil. Desta vez, no Bourbon Atibaia, a 58 quilômetros da capital. Quem não é hóspede também pode experimentar os tratamentos. As dicas para a sexta-feira são: massagem sueca, para aliviar o estresse, e deep tissue, que relaxa e ativa a circulação. Ambas duram 50 minutos e saem por R$ 160 cada. O visitante tem direito a um ritual de boas-vindas (massagem nos pés) e pode usar jacuzzi e sauna. O pacote do hotel, de sexta a domingo, sai por R$ 1.704 o casal, com refeições. Site: www.bourbon.com.br.

SÃO PEDRO

Siga a linha médica para perder peso

Dedicação total no feriado para um único objetivo: perder peso. No Spa Médico São Pedro, em Sorocaba (a 109 km da capital), médicos de diversas especialidades ficam 24 horas de plantão. A dieta começa em 600 calorias, de acordo com avaliação nutricional, e inclui seis refeições por dia. O pacote de quinta a domingo custa R$ 960 por pessoa em quarto duplo, com atividades físicas e uma massagem. Outros tratamentos são cobradas à parte. Site: www.spasaopedro.com.br.

PONTO DE LUZ

O equilíbrio da sabedoria chinesa

Diante da bela paisagem montanhosa de Joanópolis (a 115 quilômetros de

São Paulo), o hóspede faz terapias e atividades físicas. O spa Ponto de Luz segue a medicina chinesa e tem mais de uma dezena de tratamentos à disposição. Entre as massagens, destaque para watsu, shiatsu e ayurvédica. O pacote de day spa inclui atividades físicas e corporais, almoço, lanche da tarde e uma terapia individual. A escolher: massagem, watsu, energização, beamer, banho de ofurô ou leitura de oráculo. Custa R$ 220 por pessoa. Mais informações: www.hotelpontodeluz.com.br.