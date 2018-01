Relíquias de Napoleão longe do solo francês Santa Helena é a mais solitária ilha do Atlântico, depois de Tristão da Cunha: fica a longínquos 2.800 quilômetros da costa africana. Tais condições a credenciaram para servir de exílio a Napoleão Bonaparte entre os anos de 1815 e 1821, data da morte do imperador. Sua casa, batizada de Longwood House, a prisão onde ele foi confinado inicialmente, Briars Pavillion, e sua tumba estão abertos a visitação e são as atrações mais populares de toda a ilha.