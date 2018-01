Renovado, Arco de Lisboa reabre e cobra ingresso

A renovação do Arco que decora a Rua Augusta há 138 anos consumiu cerca de 950 mil e traz como novidade uma exposição na Sala do Relógio sobre a história do monumento. O acesso ao mirante, uma das grandes atrações do centro lisboeta, que se dá por elevador, passou a ser cobrado: 2,50 por pessoa. O local pode receber, no máximo, 35 visitantes por vez.

"Se antes (o Arco) estava todo preto, agora as pessoas conseguem ver todos os seus pormenores fantásticos", diz Vítor Costa, diretor da Associação de Turismo de Lisboa (ATL). "Temos vários miradouros em Lisboa, mas este permite uma relação muito próxima com a Baixa. A Rua Augusta é como se fosse uma tapeçaria. E parece que estamos no primeiro balcão de uma sala de espetáculos, que é o Terreiro do Paço." O Arco da Rua Augusta fica aberto ao público diariamente, das 9 às 19 horas. Mais: www.visitlisboa.com.