Somos um casal que gostaria de viajar em abril ou maio para o Caribe. Seria possível combinar República Dominicana, Haiti e Cuba na mesma viagem? Aonde ir nesses países? É possível fazer algum trecho de barco? (Oliveira, São Paulo)

Só existem duas maneiras de navegar pelo Caribe: ou em poderosos iates particulares, ou a bordo de um dos grandes navios de cruzeiro que costumam aportar numa ilha diferente a cada dia. Só existe serviço de barco de passageiros dentro de um mesmo arquipélago, como nas Bahamas ou nas Ilhas Virgens, ou entre as pequenas St. Maarten, Anguilla e St.-Barth. Mas se você estiver disposto a voar entre os destinos, a viagem é factível, e a época é boa.

A República Dominicana tem a histórica Santo Domingo, a primeira cidade das Américas, com noites animadas ao som de merengue e bachata. Encontre sua praia: La Romana tem casas de veraneio de americanos ricos; Bayahibe, praias perfeitas a 90 minutos da capital; Punta Cana, com 40 resorts all-inclusive enfileirados; Las Terrenas e Samaná, natureza ainda intocada; e Cabarete, ambiente desencanado.

Tenha em mente que o Haiti é um país paupérrimo. Boa parte dos visitantes apenas passa o dia em Labadee, uma ilha particular da companhia de cruzeiros Royal Caribbean. Aventurar-se pelo Haiti requer lidar com multidões, falta de saneamento, assédio constante de vendedores. O site experiencehaiti.org sugere um itinerário que combina a capital Port au Prince com as praias de Jacmel (a 2 horas pela estrada) e Cap Haïtien (30 minutos de voo com a Sunrise). Sugestão: procure resenhas de brasileiros no TripAdvisor e entre em contato para dicas detalhadas. O Viagem esteve lá em 2015; leia em bit.ly/viahaiti.

O jeito mais interessante de viajar por Cuba é se hospedando em quartos de casas particulares (já dá para alugar até pelo Airbnb). A parte cultural do itinerário pode incluir Havana, Trinidad, Pilar del Río e Santiago. Combine com um resort em alguma praia paradisíaca – recomendo as ilhotas de Cayo Largo e Cayo Coco. Se quiser viajar de navio, a Celestial Cruises tem um roteiro com saída de Havana e paradas em Cienfuegos, Santiago e Montego Bay, na Jamaica ( yourcubacruise.com).

Compre passagem aérea multidestinos pela panamenha Copa, com ida a Santo Domingo e volta de Havana. A dominicana Pawa voa entre Santo Domingo e Port au Prince (e entre Santo Domingo e Havana, caso você corte o Haiti do roteiro). A companhia Intercaribbean, de Turks & Caicos, voa de Cap Haïtien a Havana via Providenciales.