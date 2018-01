PILSEN - A palavra boêmio define tanto a pessoa festeira quanto os povos de uma região específica na Europa central, que assim costumavam ser chamados em referência ao estilo de vida dos ciganos que habitavam a área no século 15. Na República Checa, porém, os dois significados da palavra se cruzam há pelo menos oito séculos.

Além de ser o coração do então Reino da Boêmia, que existiu do século 13 ao 20, antes de dar lugar à Checoslováquia, o país sempre investiu na produção de cervejas, desde os antigos mosteiros até as fábricas atuais. E bebe tanto quanto produz: os checos são os maiores consumidores da bebida no mundo. Cada habitante “enxuga”, em média, 143 litros por ano. Uma marca de respeito que já foi maior, de 165 litros.

“(A cerveja) ficou mais cara”, justifica Magda Callerova, nossa guia pelas ruas da capital, Praga. Na verdade, o custo de vida nessa parte da Europa subiu. Ainda assim, trata-se de um dos destinos mais em conta para brasileiros no continente em tempos de real desvalorizado.

Para se ter ideia, o tour guiado pela U Fleku, cervejaria em Praga que fabrica a bebida há mais de 500 anos, sai por 200 coroas checas, com degustação ilimitada. Sim, são cerca de R$ 27 para beber quanto pivo, o nome local da cerveja, você quiser ou aguentar. Foi a melhor que provei na cidade.

Encontrar cerveja boa e barata jamais será uma dificuldade na República Checa, e algumas, pela tradição de séculos que carregam, merecem atenção especial. Aos bons bebedores, o nome Pilsen vai soar familiar. Ele batiza uma cidade a 100 quilômetros de Praga e o tipo de cerveja, leve e clara, que foi inventada lá.

É na fábrica da Pilsner Urquell que você experimentará a mais autêntica de todas as pilsens que já tomou na vida. Sem filtragem, sem pasteurização, tirada direto de tonéis para a caneca. Se vale a pena? Vale a viagem inteira, na verdade.

Maltados. O passeio por Pilsen começa nas dependências antigas da fábrica da Pilsner Urquell e segue por sua área mais moderna, onde hoje é produzida a bebida que nasceu na Idade Média, quando era feita em pequenas quantidades nas casas dos moradores, e hoje é exportada ao mundo inteiro. Os tours de duas horas custam 200 coroas (R$ 27; prazdrojvisit.cz).

Para saber ainda mais sobre a história e o preparo do “pão líquido” dos checos, vale passar depois no Museu da Cerveja, que fica em um prédio do século 15 também de propriedade da Pilsner Urquell – embora com localização independente. Ali, a viagem pela longa trajetória da bebida, desde a Mesopotâmia até os dias atuais, provoca o olfato e o paladar: além de objetos profissionais e curiosos, o forte cheiro de lúpulo e o sabor da cerveja servida para degustação fazem parte do programa (120 coroas; R$ 16). Por mais 90 coroas (R$ 12), visite os tonéis subterrâneos da cidade, onde provamos a já citada cerveja retirada diretamente do tonel.

Chegamos até aqui e você não gosta de cerveja? Então saiba que em Karlovy Vary, a 200 quilômetros de Praga, há como mergulhar na bebida, literalmente, sem precisar experimentá-la. Famoso por suas águas termais (leia mais na página 8), o balneário também tem spas que usam a cerveja nos tratamentos estéticos, como o Pivní Lazne (1.600 coroas ou R$ 215 a hora). Na banheira, a bebida é misturada com a água naturalmente quente. Verdade seja dita: ficamos, eu e o maiô, cheirando a lúpulo depois. Mas a sensação de relaxamento valeu a pena.

Seja deitada na jacuzzi aquecida a 37 graus, ao lado de uma torneira de onde a cerveja escorre gelada e à vontade para a caneca, ou sentada à mesa de um antigo mosteiro agostiniano, atualmente um hotel, onde a receita criada por monges do século 13 é mantida e servida até hoje, não há dúvidas: a boemia é mesmo a vocação desse pedaço do mundo. Vá em frente, com direito a brinde. Saúde, ou melhor, n zdraví!

Gosto se discute: as nossas cervejas checas favoritas

DICAS DE COMPRAS E SABORES NA REPÚBLICA CHECA

Comer na rua. Em Praga, é praticamente irresistível não parar para experimentar um prato com salsichas no centro da Torre Astronômica ou o famoso trdlo (ou trdelnik), uma espécie de rosca doce que, recheada com doce de leite, fica ainda melhor (67 coroas; R$ 9). Para levar para casa, caixas com waffles redondos de sabores diversos são boas pedidas (27 coroas ou R$ 3,63 o pacote com meia dúzia).

Rua do luxo. A Cidade Velha de Praga tem uma Paris para chamar de sua, pelo menos quando o assunto é moda. A Rua Parizka é uma concentração de lojas de grife como Prada, Hermés, Gucci e Ermenegildo Zegna.

Festivais líquidos. Setembro e outubro são meses de festa na República Checa. Além do Dia de São Venceslau, patrono do país, no dia 28 de setembro, festivais como o Pilsen Fest, em outubro, reúnem música local, concursos de bartender, artesanato, comidinhas e muita cerveja aos visitantes.

SAIBA MAIS

Aéreo: Para outubro, a KLM tem ida e volta com parada em Amsterdã por R$ 3.123; na Lufthansa o trecho custa R$ 4.692 e na Latam, R$ 5.8834, ambas com conexão em Frankfurt. Já na Emirates, a parada é em Dubai e sai por R$ 4.143.

Moeda: R$ 1 vale 7,50 coroas checas; muitos lugares aceitam euro também.

Site: czechtourism.com/pt

*A repórter viajou a convite de Cezech Tourism e KLM.