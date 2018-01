Requinte como nos melhores anos do Expresso do Oriente

Venice Simplon, ou Expresso do Oriente, serviu de inspiração para Agatha Christie e o lendário hotel

ISTAMBUL - Quando o Pera Palace finalmente reabrir as suntuosas portas, em abril, a cidade terá de volta seu mais lendário hotel. Mas não só. Istambul contará com um marco definitivo de seu ressurgimento turístico, principalmente no segmento de alto luxo.

Istambul de A a Z

Construído em 1892 para abrigar (e agradar) ricaços que chegavam a bordo do Expresso do Oriente, o Pera Palace recebeu cabeças coroadas, milionários, cineastas, escritores. E também astuciosos espiões durante a 2ª Guerra Mundial.

Foi lá que Agatha Christie começou a dar formas ao seu famoso romance sobre o assassinato no trem, devidamente investigado pelo detetive Hercule Poirot. Aliás, o Venice Simplon, como a composição também era conhecida, continua fazendo o percurso Paris-Istambul. Uma vez por ano, o Expresso parte da Gare de l"Est, com escalas em Budapeste e Bucareste, chegando à Sirkeci Station seis dias depois.

As viagens são concorridas (recomenda-se comprar o bilhete com pelo menos um ano de antecedência) e estão mais exclusivas do que nunca. Afinal, reviver o glamour de outras épocas custa US$ 9.190 por pessoa, em cabine dupla.

Os felizardos que estiverem no Venice Simplon no ano que vem poderão optar pela dobradinha Expresso-Pera Palace, que ficou indisponível por muito tempo. Eles encontrão no hotel o mesmo luxo e a antiga mescla de linhas neoclássicas e orientais, mas com modernidades tecnológicas que certamente teriam facilitado a vida e a escrita da dama do crime.

Pera Palace foi construído em 1892 para abrigar reis, empresários e escritores que chegavam de Paris

As alternativas de hospedagem para quem pode gastar como sultão, na verdade, vêm se multiplicando. A começar pelo Ciragan Palace Kempinski (o "H" da página anterior), palácio otomano do século 17 transformado em hotel em 1991. Com a devida chancela da The Leading Hotels of The World.

Imagine acordar, abrir a cortina e ver o sol iluminar o Estreito de Bósforo e a silhueta da cidade. Isso é possível em boa parte dos 313 quartos. O substantivo quarto, na verdade, é insuficiente para falar de um espaço que reúne sala de estar, de jantar, cozinha, quarto, closet, banheira de mármore... A piscina infinity é outro destaque. Ela dá ao turista a impressão de flutuar sobre as águas do Bósforo.

Também com passagem pelas cobiçadas Gold Lists da Condé Nast Traveller, o Four Seasons Sultanahmet ocupa um prédio centenário a poucos passos da Mesquita Azul e do Palácio Topkapi. Com todas as mordomias e tecnologias. A rede ainda tem outro hotel em Besiktas, de frente para o Estreito.

Besiktas

Algo mais moderno? Em Besiktas há uma unidade novinha do W Hotel, a primeiro da badalada rede americana na Europa. O ambiente por lá segue a linha high-tech sexy oriental, com símbolos turcos, iluminação misteriosa, iPod decks, TVs tela plana...

O próprio bairro, no lado europeu, é outro símbolo do florescimento de Istambul. Tudo começou há menos de cinco anos, quando o Akaretler Row Houses - conjunto de casas construídas para abrigar funcionários de um sultão - foi revitalizado. Os imóveis dos século 19, antes degradados, viraram complexo com residências de luxo, lojas de grife e restaurantes idem.

Como ir

Passagem

O trecho SP-Istambul-SP custa a partir de US$ 1.055 na Turkish Airlines (0--11-2172-2172; www.thy.com), US$ 1.139 na Iberia (0--11-3218-7130; www.iberia.com), US$ 1.299 na KLM (4003-1888; www.klm.com), US$ 1.424 na British Airways (0800-761-0885; www.britishairways.com), US$ 1.770 na Air France (4003-9955; www.airfrance.com) e US$ 1.818 na Lufthansa (0--11-3048-5800; www.lufthansa.com). Voos com conexão.

Passeios

Tour pelo Estreito de Bósforo (www.ido.com.tr): custa 20 novas liras turcas (R$ 23,16)

Palácio Topkapi (www.topkapisarayi.gov.tr): ingresso a 10 liras turcas (R$ 11,58)

Basílica Santa Sofia (www.hagiasophia.com): visita custa 20 liras turcas (R$ 23,16)

Mesquita Yeni Cami: Yenicami Meydani Sokak, Eminönü

Banho turco: Cagaloglu Hamami (www.cagalogluhamami.com.tr)

Reina Night Club (www.reina.com.tr): jantar e discoteca

Grand Bazar: www.grandbazaaristanbul.org

Pudding Shop: www.puddingshop.com

Onde ficar

Ciragan Palace (www.kempinski-istanbul.com): diárias custam de 505 a 50 mil, sem café

Fours Seasons Sultanahmet (www.fourseasons.com): diária a 340, também sem café

W Istambul (www.wistanbul.com.tr): por 150

Pera Palace (www.perapalas.com): a partir de abril

Pacotes*

US$ 1.127: 4 noites, com café. Na Flot (www.flot.com.br)

US$ 1.145: 4 noites, com café, city tour e passeio. Na Rubiatur (www.rubiatur.com.br)

US$ 1.306: 4 noites, com café e city tour. Na Sem Fronteiras (www.semfronteiras.tur.br)

US$ 1.349: 4 noites, com café e dois passeios. Na Apex Travel (www.apextravel.com.br)

US$ 1.360: 3 noites, com café e passeio. Na Friends in the World (www.friendsintheworld.com.br)

US$ 1.399: 4 noites, com café. Na Soft Travel (www.softtravel.com.br)

US$ 1.401: 4 noites, com café. Na Tereza Ferrari (www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 1.549: 4 noites, com café e city tour. Na Tia Augusta (www.tiaaugusta.com.br)

US$ 1.647: 7 noites, com café, city tour e passeio. Na Agaxtur (www.agaxtur.com.br)

US$ 1.941: 3 noites, com café, um jantar e city tour. Na RCA (www.rcaturismo.com.br)

US$ 2.372: 10 noites em Istambul, Capadócia e outras cidades. Com pensão completa e passeios. Na Raidho (www.raidho.com.br)

US$ 2.750: 9 noites, com café e passeios. Princes Travel (www.princesstravel.com.br)

US$ 4.790: 9 noites, com café, passeios. Na Nob Hill (www.nobhill.com.br)

*Mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo