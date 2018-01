Resenhas na internet: separando o joio do trigo

É pouco tempo. Dez dias é o mínimo para fazer direito ou a Andaluzia ou o básico do Marrocos. Querendo apenas sentir o gostinho do Marrocos, é possível pegar um ferry de Algeciras a Tânger, passar um ou dois dias e voltar. Dá também para voar direto a Marrakesh desde Madri ou Barcelona e ficar 3 dias.

Quero ir a Bali e à Tailândia mas tenho medo de desastres naturais. Qual época indica? (Izabel, Rio de Janeiro).

Tailândia e Bali têm estações chuvosas complementares. Evite a Tailândia entre maio e outubro, quando chove demais - justo quando está mais seco em Bali. A ilha indonésia, no entanto, é visitável o ano inteiro; a chuva não chega a atrapalhar. Quanto a desastres naturais em regiões turísticas, o último foi o tsunami de 2004.

Cada vez mais viajantes recorrem a resenhas de hotéis postadas na internet. O maior site de viagens do mundo, o TripAdvisor.com, foi o primeiro a acumular resenhas de maneira organizada. Consultar esses sites é ótimo, desde que você saiba analisar as resenhas. Procure levar em conta os defeitos objetivos, como sujeira, barulho, equipamento defeituoso ou overbooking. Verifique se as queixas são recorrentes; reclamações pontuais podem ser apenas preciosismo. Juízos sobre conforto, espaço e atendimento são subjetivos e dependem da expectativa prévia do resenhador. No TripAdvisor, nunca leia apenas a primeira página de comentários. Alguns hotéis dão um jeitinho de publicar críticas positivas em série para esconder críticas mais pesadas. E repetindo um conselho que já dei aqui: pesquise comentários antes de fazer a reserva; com a reserva já feita você não vai ter cabeça fria para separar as críticas procedentes das irrelevantes.

