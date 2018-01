Reserva de assentos Outro item que virou fonte de renda para as empresas aéreas, poltronas da primeira fileira da classe econômica são disputadas por terem mais espaço para as pernas. Delta, Emirates, Webjet e Avianca dão preferência às pessoas com crianças de colo para ocupar tais assentos, onde é possível encaixar berços. O passageiro deve informar no momento da compra da passagem que estará acompanhado pelo bebê, e reforçar o comunicado por telefone, entre dois e três dias antes do embarque.