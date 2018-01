Reserve seu hotel pela internet

Estimulado pelos feirões promovidos nas madrugadas e fins de semana pelas companhias aéreas, o brasileiro aprendeu - e se habituou - a comprar passagens pela rede. Poucos, no entanto, se arriscam a dar o próximo passo: reservar hotéis online.

De fato, ainda existem algumas barreiras. No Brasil, são poucos os hotéis e raríssimas as pousadas que aderiram ao sistema. Muitos sites de reservas e a maioria das resenhas de consumidores estão em inglês.

Para reservar hotéis no exterior, porém, a internet é imbatível: você acha as melhores ofertas e reserva com segurança. E já há sites internacionais com atendimento para brasileiros.

Mesmo se o seu inglês não for 100%, antes de fechar negócio pesquise as resenhas do hotel escolhido no TripAdvisor.com.br. Procure palavras que descrevam problemas objetivos - "overbooking", "dirty" (sujo), "noise" (barulho), "mold" (mofo). Se não encontrar e a média de nota for boa, reserve com tranquilidade.

WWW.BOOKING.COM

Foi primeiro a oferecer interface em português. Suas resenhas - escritas apenas por quem já se hospedou nos hotéis - são simplificadas e fáceis de entender por quem não domina o inglês. Salvo em ofertas excepcionais (leia sempre as condições de venda), nada é debitado na reserva. Tem atendimento telefônico no Brasil.

WWW.HOTEIS.COM

Recentemente abriu um site voltado ao público brasileiro. Dos internacionais, é o mais fácil de navegar - e, além de resenhas próprias, traz links para as resenhas de cada hotel no TripAdvisor, que pertence ao mesmo grupo. Repassa ao cliente as condições de reserva do hotel (na maioria das vezes não há débito imediato). Tem número 0800 em português.

WWW.VENERE.COM

Bom para achar hotéis básicos na Europa. Traz mapinhas que facilitam a busca por bairro. A classificação dos hotéis reflete o estilo de viajar do europeu, que não se importa com quartos pequenos ou banheiros antiquados, mas preza a localização. Não há débito na reserva.

CONSOLIDADORES

Armado de paciência e perseverança, você pode achar barbadas em sites como www.wotif.com, www.gtatravel.com, www.asiarooms.com, www.travelzoo.com, www.ratestogo.com, www.lastminute.com, www.tripwolf.com e www.octopustravel.com.

WWW.PRICELINE.COM

Oferece uma maneira pouco ortodoxa de reservar hotéis: por leilão. É preciso informar um endereço nos Estados Unidos ou no Canadá (pode ser o de um amigo ou de um escritório da sua empresa). Você escolhe cidade, região e categoria de hotel, e faz um lance pela diária. Se for aceito, o débito é efetuado na hora (sem reembolso). Existe um site que ensina os macetes para fazer lances bem-sucedidos. Está em inglês, mas ajuda: www.biddingfortravel.yuku.com.

WWW.HOTWIRE.COM

Quer ficar em hotéis quatro-estrelas pagando diária de duas-estrelas? Este site vende quartos ociosos a preços que os hotéis não têm coragem de divulgar em seus sites. A reserva é feita no escuro: você escolhe por categoria e localização aproximada, e só vai saber o hotel depois da transação concluída (e das diárias debitadas, sem reembolso, no seu cartão).

WWW.MUNDI.COM.BR

Tem brasileiro na área: este metabuscador cruza ofertas de diversas agências (e alguns consolidadores). É especialmente bom para localizar hotéis e pousadas do Brasil que já aderiram à reserva pela rede.

WWW.HOTELSCOMBINED.COM

Melhor metabuscador estrangeiro; busca diárias em todas as agências convencionais e em inúmeros consolidadores.

WWW.KAYAK.COM/HOTELS

O único que pesquisa no Priceline.com e no Hotwire.com.

HOTÉIS-BUTIQUE

Os sites www.TabletHotels.com.br, www.MrandMrsSmith.com, www.DesignHotels.com e www.i-Escape.com têm uma ótima seleção de hotéis cool, com reserva online.

NO SITE DO HOTEL

Antes de bater o martelo, não custa abrir uma nova janela no navegador e pesquisar quanto o hotel está cobrando a diária no seu próprio site. Algumas tarifas podem ser melhores do que as negociadas com agências e consolidadores.

INTERNET PARA VIAGEM | www.praquemquisermevisitar.com

A carioca Constance Escobar dedica as horas vagas à sua maior paixão, a gastronomia. Seu blog cobre, com fotos elegantes e descrições apetitosas, restaurantes do Rio, Buenos Aires, Paris e Nova York. O Turista Profissional adverte: se estiver com fome, não acesse.

VIAGE NA NOTÍCIA | Hosmany Ramos

É incrível, mas a fuga de Hosmany Ramos contém algumas dicas quentíssimas para viajantes.

Segundo apurou a repórter Mônica Aquino, Hosmany deixou a América do Sul por um ponto interessantíssimo: Caiena, na Guiana Francesa, ligada a Belém por dois voos semanais da Air Caraïbes (e com continuação a Martinica, Guadalupe e Paris). Antes de embarcar, Hosmany fez uma espécie de "turismo de nicho", visitando a Ilha do Diabo, onde ficava a célebre prisão de segurança máxima descrita em "Papillon". Na Europa, o cirurgião foragido comprou um passe de ônibus da Eurolines

(www.eurolines-pass.com), que é o jeito mais barato de zanzar pelo Velho Mundo: 205 por 15 dias ou 310 por um mês corrido. Até mesmo o lugar onde foi apanhado, a Islândia, inspira os turistas mais intrépidos. Caso você queira dicas da terra de Björk em português, entre no blog Mirella Matthiesen, o Mikix: www.mikix.com/?cat=70.

DOSSIÊ | Apês em Buenos Aires

www.bytargentina.com

Agora que a gripe suína já chegou por aqui, é hora de voltar a aproveitar os bons preços de Buenos Aires. Um jeito diferente e bastante econômico de curtir a cidade é alugando um apartamento - sobretudo para estadas a partir de cinco noites. A maior agência portenha de apês de temporada é a ByT. Paga-se 20% de sinal (por cartão de crédito ou PayPal) e o restante em dinheiro vivo, na chegada. Como em quase todas as agências, é cobrada uma caução, em dólar, equivalente a uma semana de estada, que é restituída na devolução da chave.

www.desigbuenosaires.com

Esta agência está liquidando o estoque: há apartamentos básicos desde US$ 17 por noite. Garimpando, dá para conseguir apês bonzinhos e bem localizados por cerca de US$ 30 a diária.

www.apartmentsba.com

Ótima fonte de apartamentos de luxo - ideais para ir em família e ficar com conforto, gastando menos do que num bom hotel.

www.homesba.com

Tem muitos apartamentos cadastrados e um sistema eficiente de busca. Exige que o sinal seja pago por transferência via Western Union, o que encarece a transação.

www.temporaryapartments.com.ar

Para quem não quer surpresas com apartamentos particulares: esta agência aluga flats padronizados, em sua maioria na Recoleta. Não há estada mínima; você pode alugar por um ou dois dias.

www.roomargentina.com

Dá o endereço exato de cada apartamento. Excelente para quem conhece a cidade e quer escolher cirurgicamente onde ficar.

www.ba4uapartments.com.ar

Uma pequena coleção de apartamentos charmosíssimos, espalhados entre a Recoleta e Palermo. (Agradeço à Sylvia Lemos por tantas dicas valiosas.)

VIAJE NA PERGUNTA

Quero ir ao Marrocos. Estou planejando um dia em Fez, um em Casablanca, três em Marrakech e dois em Ouarzazate. Terei uma experiência de deserto em Ouarzazate?

Filipe, São Paulo

Ouarzazate está na beira da areia. Para viver uma experiência marcante do deserto, o ideal é fazer uma excursão específica, com pernoite em tenda berbere ou numa kasbah. Para quem não tem tempo, existem passeios de um dia que proporcionam um gostinho de deserto. Consulte ouarzazate-unlimited.com e chegue com o tour reservado. Do resto, tiraria Casablanca (não tem graça) e acrescentaria um dia em Fez. Chegue a Ouarzazate por terra, cruzando as montanhas Atlas, vindo de Marrakech.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br

PEPÊ

Peri Patético, o nosso PePê, vive se metendo em roubadas, mas volta a tempo de avisar.

"Gente, eu estava em Fortaleza e fui com o grupo passar o dia em Canoa Quebrada. Queria fazer o passeio de bugue pelas falésias, mas me disseram que naquele dia a maré baixa só ia acontecer de tarde, na hora do ônibus voltar. Só então eu fiquei sabendo que o jeito certo de ir a Canoa é dormir uma noite por lá, para garantir o passeio no dia seguinte. Ninguém me avisou, mas eu te aviso!"