Resgatar milhas, a última chamada Vai viajar e ainda não resgatou suas milhas? Ainda há tempo. Para vôos no Brasil e na América do Sul, é preciso fazer a troca com pelo menos uma semana de antecedência. Para outros destinos, não há prazo estipulado. Mas é bom não deixar para a última hora, porque os vôos podem ficar lotados. Depois que o Smiles, da Varig, perdeu prestígio, o programa da TAM ganhou espaço, mesmo sem ter conseguido ainda ingressar em uma das três grandes alianças internacionais: Star Alliance, OneWorld e SkyTeam. A TAM, porém, integrou seu programa com o da alemã Lufthansa. PARA ACUMULAR Se você ainda não faz parte de nenhum plano de milhagem, prefira empresas aéreas que pertençam a grandes alianças, para facilitar a troca das passagens. Um cartão de crédito com milhas também pode ser vantajoso. Mas confira a anuidade, que costuma ser mais alta. Informações: Star Alliance: www.staralliance.com; One World: www.oneworld.com; Sky Team: www.skyteam.com; TAM: www.tam.com.br