Restaurada, 'Vênus' ganha sala maior nomeJoia da arte grega, a Vênus de Milo voltou a ser exibida no Museu do Louvre, em Paris, depois de um processo de restauração que durou cinco meses. A escultura retornou à sala de 200 metros quadrados onde ficou exposta entre 1848 e 1934, três vezes maior que seu endereço até novembro do ano passado.