Restaurante islandês serve farta variedade Mousse, torta, ovas e lombo de bacalhau figuram no cardápio do Vid Tjornina (en.vidtjornina.is), uma instituição em funcionamento há 25 anos em Reykjavik, capital da Islândia. Ligado à história da pesca do bacalhau desde o século 9, o país mantém o peixe entre seus pratos mais característicos, apesar de não levar tanta fama por isso. No Vid Tjornina, pratos individuais custam 1.270 a 4.700 coroas islandesas (R$ 29 a R$ 68). Há, ainda, opções de menus degustação, que custam entre 5.690 e 8.100 coroas islandesas (R$ 81 a R$ 116).