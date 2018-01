Restaurantes

Um dos queridinhos da atualidade é o Salonplafond in the Mak, localizado no mesmo edifício do Museu Austríaco de Artes Aplicadas e Contemporâneas(MAK). Instalado num prédio histórico, remodelou seu interior com um projeto contemporâneo (incluindo um chamativo bar vazado), mas mantendo o espetacular teto ornamentado de pé direito altíssimo – e ainda montou espaço para comensais no jardim interno, perfeito para longos almoços ou uma deliciosa happy hour em dias ensolarados.

O Albertina Passage, por sua vez, se instalou no subsolo da Opera de Viena, com decoração futurista e jazz ao vivo – e ainda vira balada depois que a cozinha fecha. O ON Market, restaurante asiático ao lado do Naschmarkt, e o novo Motto am Fluss, em pleno canal do Danúbio, são outros exemplos: seus chefs conseguiram criar menus tão ecléticos e instigantes quanto a decoração de seus ambientes (que misturam, por exemplo, néon e veludo com lustres art déco).