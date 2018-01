Restaurantes peruanos em Santiago

O maior expoente da cozinha peruana tem filiais das suas duas casas: o Astrid & Gastón funciona num casarão em Providencia (Antonio Bellet, 201), enquanto a cevicheria moderninha La Mar fica na avenida dos restaurantes cool da cidade (Avenida Nueva Costanera, 3.922).

Bellavista

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bom peruano com os preços mais abordáveis da cidade é o Barandiaran, que tem filial no boêmio Patio Bellavista (Constitución, 38, local 52, tel. 562-737-0725). Numa rua transversal, o El Otro Sitio se destaca nos pratos tradicionais, antes da onda fusion (Antonia Lopes de Bello, 53).

Lastarria

A mais simpática das zonas boêmias da capital não poderia deixar de ter um representante da comida da moda. Clean e descolado, o Tambo serve pratos inventivos e oferece a melhor relação custo-benefício da sua categoria (José Victorino Lastarria, 65).

No shopping

A culinária peruana está tão em evidência em Santiago que marca presença até mesmo em shoppings centers. O Parque Arauco tem dois: uma filial do El Otro Sitio e o arejado Tanta, onde vale pegar uma mesa no terraço do segundo piso (Boulevard Parque Arauco, 371).