Restaurantes pop-up, a nova moda de Buenos Aires

SHIVANI VORA / BUENOS AIRES , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Os eventos de jantar costumam ser chamados puertas cerradas (portas fechadas) e são divulgados principalmente pelo boca a boca, redes sociais ou sites, que dão poucos detalhes. Em geral, os clientes devem enviar e-mail pedindo para jantar e aguardar uma confirmação que inclui horário e endereço.

Um pop-up que já ganhou mais de uma edição foi criado este ano por um grupo de dez chefs que se autodenominam Gajo, sigla para Gastronomia Argentina Jovem (info@gajococina.com.ar). A cada dois meses, preparam um jantar temático, com seis pratos elaborados por duplas de chefs cujos nomes são sorteados aleatoriamente de um chapéu. O custo é de 500 pesos, cerca de R$ 217, com vinho incluído.

A edição de agosto, por exemplo, atraiu moradores e alguns turistas mais bem informados ao Chila, restaurante em Puerto Madero. O lema era cozinhar apenas usando ingredientes da Argentina, sem repetir um único produto. O que resultou em pratos como granola de amendoim e ovo de perdiz com aspargos e camarão Patagônia. "Queremos mostrar que não é preciso ir a Nova York ou Paris para ter uma experiência culinária incrível", afirma Yago Marquez, de 28 anos, membro do Gajo e sous-chef do restaurante Unik.

Já o Clubhouse Chef Series (clube@oasiscollections.com), está mais para um clube de jantar do que restaurante pop-up. Duas vezes por mês, os chefs exibem suas criações no clube Oasis. Em julho, o jantar contou com Rodrigo Castilla Castela, conhecido por sua cozinha argentina inovadora, e Gonzalo Aramburu, especialista em gastronomia molecular. Eles prepararam sopa de milho com ostra e truta marinada em beterraba, servida com ovo de codorna, por preços desde 90 pesos (R$ 39) por pessoa.