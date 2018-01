Restaurantes servem de sushi a paella

Os restaurantes da cidade transitam do sushi à paella com a naturalidade de quem tem frutos do mar e peixes sempre à mão. Embora sejam esses os destaques, você também encontra boas opções de hambúrgueres, steaks e massas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mais refinada. Menos baladeira

Pausa para as tradicionais comprinhas

Longe da areia, um vasto menu cultural

Bar latino rouba a cena em Hollywood Beach

Para provar as delícias que Fort Lauderdale tem a oferecer convém ultrapassar as portas dos grandes hotéis. É que muitos ícones da gastronomia local ficam nos lounges de hotéis-boutique e em unidades de grandes redes, como W e Marriott.

O Steak 954, no W Hotel, já valeria pela vista para o mar e o aquário de água-vivas na entrada. Mas o restaurante de decoração moderna e localização óbvia, na orla de Fort Lauderdale, também atrai pelas opções de almoço. Fique com ceviche de entrada e, depois, peça o hambúrguer individual, sabendo que ele serve duas pessoas.

Já afastado da orla principal, o Marriott?s Harbor Beach Resort & Spa abriga o 3030 Ocean, comandado pela brasileira Paula da Silva, finalista do reality show Hell?s Kitchen. Ela prepara o que mais gosta: frutos do mar.

Outro novo hit é o Da Campo Osteria, instalado no Il Lugano Hotel. Comandado pelo chef-galã Todd English, o restaurante tem como forte a cozinha italiana. A menina dos olhos é a mussarela feita na hora. A massa branca vira queijo na mesa dos clientes e é servida apenas com tomate fresco e azeite.

O Yolo, por sua vez, é o preferido de engravatados no almoço e também ponto de encontro descolado em Las Olas Boulevard. Da cozinha aberta saem sopas, saladas, massas e carnes. Mas se a ideia for jantar em um lugar moderninho mesmo, escolha o Tatu. Primeiro, porque ele fica no Hard Rock Hotel & Cassino Seminole, onde você termina a noite com pub e balada. Depois, pela decoração e o menu asiático.

Steak 954: www.steak954.com

Da Campo Osteria: www.dacampofl.com

3030 Ocean: www.3030ocean.com

Yolo: www.yolorestaurant.com

Tatu: www.tatuasianrestaurant.com

UMA AULA DE COZINHA

O sabor espanhol que tomou conta da cidade encontra no Hugh?s Culinary seu maior expoente. No mesmo espaço onde é gravado o popular reality show Iron Chef ocorrem sessões de culinária. Você põe a mão na massa ao lado do cozinheiro, prova os pratos e fica com a receita para repetir em casa. Funciona como um show mesmo: atrás do balcão, o simpático chef Hugh McCauley vai cozinhando e divertindo a "plateia". Vinhos são servidos à vontade durante a aula. Depois, é só provar petiscos, paella e sobremesa. Algumas vezes, a orgia gastronômica é acompanhada por música flamenca e pode terminar com dança e tour pelo curioso espaço do Hugh?s. É preciso fazer a reserva; preço sob consulta. Informações: www.hughscatering.com.