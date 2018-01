Réveillon em conta na praia? Pense em Salvador Assustado com as diárias de 800 ou mil reais para a virada do ano em pousadas de médio padrão em praias badaladas? O segredo de não ir à falência no Réveillon é procurar nas capitais nordestinas. E entre elas, a mais em conta, pasme, é Salvador. Os hotéis de Salvador sofrem com a concorrência dos resorts logo ao norte do aeroporto e também com o fato de que o pico da procura na cidade é no Carnaval. Por isso você encontra quatro-estrelas bem-localizados, como o Golden Tulip Rio Vermelho, com tarifa abaixo de R$ 300 na semana da virada. Mesmo um cinco-estrelas como o Pestana Bahia está com diárias abaixo de R$ 500. Janeiro também é uma época excelente para passar em Salvador: a cidade já está em festa, mas ainda sem as multidões (nem os preços altos) do Carnaval.