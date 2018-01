Rincões naturais que são pura adrenalina

Wadi Mujib é exemplo emblemático do potencial jordaniano para o ecoturismo e a aventura. Por fora, um imenso desfiladeiro de arenito, na costa leste do Mar Morto, 410 metros abaixo do nível do mar. Por dentro, uma trilha impressionante de 3 quilômetros entre gargantas, pedrinhas e pedregulhos, que leva até uma generosa cachoeira, recompensa para quem se presta a enfrentar a caminhada. O sol, apesar de impiedoso, perde a vez diante das correntezas frescas. Entre um caldo e outro, adrenalina e suor.

Wadi Mujib é a reserva natural com a altitude mais baixa do mundo. Entre as montanhas de Karak a Madaba, o vale de 212 quilômetros quadrados tem uma variação de 1.300 metros de altitude em determinados pontos, o que lhe confere uma biodiversidade ímpar, com mais de 300 espécies vegetais, 250 animais e 186 aves.

A área da reserva guarda diferentes tipos de trilhas, com durações e dificuldades distintas. As chamadas trilhas molhadas são permitidas entre os meses de abril e outubro - as chuvas torrenciais impedem as peripécias nos cânions entre novembro e março.

Outro rincão. Outra reserva natural promissora é Dana, uma antiga vila de beduínos. Ali, sente-se na pele o encontro entre um vale (com clima mediterrâneo) e um deserto (sob sol escaldante). Por 308 quilômetros, Dana se estende das montanhas do vale do Rift ao deserto de Wadi Araba. Nesse horizonte, com vista privilegiada no alto da Dana Guest House, os penhascos de arenito de mais de 300 metros de altura emolduram caminhos de terra, com destino a rochas, florestas, dunas e outros rincões. Também há diferentes tipos de trilhas para caminhada, escalada e mountain bike.

*Viagem a convite de Jordan Tourism Board.