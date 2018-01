Rio 2016 - ingressos, pacotes e informações para a Olimpíada

INGRESSOS E PACOTES

Ainda tem muito ingresso disponível para os Jogos. Em geral, as entradas mais em conta estão esgotadas, mas basta pesquisar uma categoria acima para achar opções nem tão mais caras assim. Outra forma de garantir entradas são os pacotes – que podem incluir aéreo, hospedagem e transfer terrestre às partidas – da Latam Travel, a agência de viagens oficial da Olimpíada. Preços começam em R$ 3.700. Para hospedagem, o AirBnB.com fez uma parceria com o comitê olímpico e tem seção dedicada aos Jogos.

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES

Pesquise por esporte, local ou data: todas as competições olímpicas, com informações detalhadas produzidas pela equipe do caderno

Esportes, estão disponíveis aqui. A abertura oficial do evento será em 5 de agosto e o encerramento, no dia 21, ambos no Estádio do Maracanã. Durante o período, serão disputadas 306 provas de 42 esportes, com atletas de 206 países. Os Jogos Paralímpicos ocorrem de 7 a 18 de setembro, com 528 provas de 23 esportes e atletas de 176 países.

TRANSPORTES

Durante os Jogos, o Cartão Olímpico será aceito em todos os meios de transporte público (ônibus, VLT, Metrô, BRT e trem). Custa R$ 25 (1 dia), R$ 70 (3 dias), R$ 160 (7 dias) – o tempo começa a contar a partir do primeiro embarque. A compra poderá ser feita pela internet, com entrega nacional, ou nos pontos de venda, como estações de metrô, BRT, trem, Rodoviária Novo Rio e aeroportos.

PASSAPORTE CULTURAL

Brasileiros e residentes não pagam nada para garantir o documento (para estrangeiros, custa R$ 15), que dá desconto ou gratuidade em cerca de 700 atrações culturais, além de bares e restaurantes credenciados no programa. Em cada atração, você ganha um carimbo para guardar de lembrança. Além disso, há desconto de R$ 1,20 na compra do bilhete duplo do metrô aos fins de semana. Para conseguir o seu, basta se inscrever no site e depois retirá-lo em um dos três pontos de entrega no Rio (Terminal Alvorada, CCBB e Cinelândia) – ou então pagar R$ 25 e recebê-lo onde quiser. A promoção vai até 30 de setembro.

PASSEIOS A PÉ - GRÁTIS

A Riotur começa a oferecer, a partir do dia 2 de julho, passeios a pé gratuitos pelo Rio de Janeiro. Os roteiros terão quatro horas de duração, com temas histórico/cultural (com opções como Pequena África e Rio Antigo) ou turismo de aventura/ecoturismo (trilha do Morro da Urca, por exemplo). Para participar, é preciso se inscrever nos postos de informações turísticas da Riotur ou no riowalkingtour.com.br (que terá as informações detalhadas sobre os passeios em breve). Os tours serão realizados às quartas-feiras, sábados e domingos até o término das Paralimpíadas; depois, continua em operação, mas só aos fins de semana.