Rio comemora 450 anos com passeios gratuitos

Atualizado em 23/01/2015 às 19h15

Da praia sem fim de Tom Jobim à cidade-desespero do Planet Hemp. O Rio de Janeiro completa 450 anos de história em 2015 e vai receber, de janeiro a dezembro, inúmeras homenagens - consulte os eventos no site rio450anos.com.br. E não há nada melhor para fazer pela Cidade Maravilhosa do que turistar, seja você um carioca nato, de outra cidade, Estado ou país. Melhor ainda se não for preciso abrir a carteira para conhecer alguns de seus principais pontos turísticos. Como parte da programação festiva, visitas guiadas a lugares como a Floresta da Tijuca, Horto e centro histórico estão sendo organizadas. Tudo é gratuito e feito a pé.

O walking tour, que começou no dia 12 de janeiro, vai até 1º de março. São seis roteiros diferentes: Parque Nacional da Tijuca, Morro da Urca, Cachoeiras do Horto, Zona Portuária e Pequena África, centro do Rio e Rio cultural. Basta você escolher o que quer conhecer e se inscrever até às 20 horas do dia anterior ao passeio no site www.rio2015.info. Mas é importante fazer isso o quanto antes. Como são apenas 40 pessoas em cada grupo, os ingressos acabam logo. Fique atento à abertura de novos dias de passeio caso não consiga na primeira tentativa.