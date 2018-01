Rio de Janeiro

Charmosas e sinuosas ladeiras arborizadas envoltas num ar de volta no tempo, entrecortadas por vistas incríveis. A tranquilidade de Santa Tereza dá um tom improvável à visita ao Rio. A pousada Quinta Azul garante o título de butique com uma decoração simples e cuidadosa, em meio a muito verde. A menos de cinco minutos a pé fica a Quinta Rosa (quintarosa.com), pousada irmã com piscina em um arrojado jardim tropical. Já o vizinho Rio 180° Suites ostenta sua principal atração no nome: o panorama da cidade, com vista para o Pão de Açúcar e Cristo Redentor.

Quinta Azul: R$ 289; quintaazul.com. Rio 180° Suites: desde R$ 250; rio180hotel.com