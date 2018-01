Rio de Janeiro, Recife-Olinda e Salvador

R$ 339

Bristol Easy Plus; bit.ly/bristolrio

Na Lapa, tem quartos compactos. O valor é da diária para duas pessoas, com café, entre 24/2 e 28/2.

R$ 710

Vila Galé; bit.ly/carnavgrio

Faz a linha chique, também na Lapa. O valor é para uma diária, duas pessoas.

R$ 753

Submarino Viagens; submarinoviagens.com.br

De 24/2 a 28/2, 4 noites com café no Américas Barra Hotel, na Barra da Tijuca. Valor por pessoa.

R$ 1.325

Decolar.com

O preço é do pacote com aéreo e hospedagem, por pessoa. O hotel Promenade Rio Stay fica em Jacarepaguá, atrás do Riocentro.

R$ 1.575;

Hotéis Windsor; windsorhoteis.com.br

Entre 24 e 28 de fevereiro, 3 noites para duas pessoas no Windsor Astúrias, ao lado da Cinelândia; ou 3 noites no Windsor Guanabara, no centro, por R$ 1.690.

R$ 1.468

Bourbon Barra Premium Residence; bit.ly/bourbonbarrap

O valor é para duas pessoas, para 4 noites de hospedagem, de 24/2 a 28/2, na Barra da Tijuca. Inclui café da manhã.

R$ 1.680

Zii Hotel Botafogo; ziihotel.com

Para duas pessoas, 3 noites com café entre 24/2 e 1º/3 – quartos para uma pessoa custam R$ 1.560. Criança até 7 anos tem cortesia.

R$ 1.856

Top Brasil; bit.ly/toprio

São 4 noites no Prodigy Hotel Santos Dumont Airport, com café da manhã. Inclui passagem aérea e traslados de chegada e saída.

R$ 1.942

Landscape; landscape.com.br

A operadora vende 4 noites, de 24 a 28 de fevereiro, no Windsor Copa Hotel, com café da manhã, para duas pessoas; ou no Windsor Plaza Hotel, também em Copacabana, por R$ 2.119; inclui transfers de chegada e saída.

R$ 2.247

Visual; visualturismo.com.br

O pacote com aéreo e hospedagem é para 4 noites (24/2 a 28/2). O Golden Park Hotel fica na Glória.

RECIFE/OLINDA

R$ 998

CVC; cvc.com.br/lojas

Inclui aéreo, 4 noites de hospedagem com café e city tour por Recife e Olinda. Saída em 24/2.

R$ 2.083

Decolar.com

De 24/2 a 1º/3, o pacote inclui 5 noites com café da manhã no hotel Dan Inn Mar, em Jaboatão dos Guararapes (7 km do aeroporto). Com aéreo.

R$ 2.091

Top Brasil; bit.ly/toprecife

O pacote tem 4 noites no hotel Radisson Recife, em Boa Viagem, com café da manhã e aéreo.

SALVADOR

R$ 1.557

CVC; cvc.com.br/lojas

Saída em 24/2 e 4 noites com café e aéreo. Preço por pessoa em apartamento duplo.

R$ 1.903

Submarino Viagens; submarinoviagens.com.br

O pacote tem 4 noites: hospedagem com café da manhã no Mais Hotel, em Lauro de Freitas (8 km do aeroporto). Saída em 24 de fevereiro.

R$ 2.103

Top Brasil; bit.ly/topsalvador

Aéreo, 4 noites no Ônix Hotel Praia de Piatá (perto de Itapuã), café e traslados de chegada e saída.

Não perca

Rio de Janeiro. Ingressos para assistir nas arquibancadas do Sambódromo ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial custam a partir de R$ 190, e de R$ 140 para o desfile das campeãs, em 4 de março: liesa.globo.com. Os blocos de rua este ano somam 578 – entre os concorridos, Banda de Ipanema (dias 25 e 28/2), Bola Preta (25), Cordão do Boitatá (26) e Orquestra Voadora (28).

Recife e Olinda. O grafite terá destaque: seis murais foram encomendados pela Prefeitura a artistas e coletivos de grafiteiros, e serão o principal elemento da decoração da festa. Siga o mapa para visitar os murais: bit.ly/mapagrafiteRecife. O número de polos deve ser reduzido em relação aos 52 do ano passado, mas o epicentro da festa continua sendo o Marco Zero. Em Olinda, a programação deve ser divulgada nos próximos dias: carnaval.olinda.pe.gov.br.

Salvador. A Central do Carnaval (centraldocarnaval.com.br) vende os abadás dos blocos que desfilam nos circuitos Barra-Ondina e Avenida (ou Campo Grande). Mas fique de olho também dos blocos gratuitos que, nos últimos anos, se espalharam pela Cidade Baixa.