Rio de Janeiro terá entrada gratuita em 43 museus

Com a proposta de oferecer entrada gratuita em 41 museus da cidade do Rio de Janeiro e dois da Região Serrana, começa a valer nesta terça-feira (14) o Passaporte dos Museu Cariocas. O projeto comemora os 450 anos da capital fluminense.

Inaugurado em 2013 na Zona Portuária, o Museu de Arte do Rio (MAR), que tem ingresso a R$ 8, está entre as instituições que darão gratuidade por meio do passaporte. Outras opções são o Forte de Copacabana (ingresso a R$ 6) e o Museu da República (R$ 6). O Museu Imperial, em Petrópolis (R$ 10), também está na lista.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O passaporte terá formato de um caderno de bolso e será distribuído sem custo em seis pontos: Museu Nacional de Belas Artes, Museu da República, Museu Imperial, Museu de Arte do Rio, Museu Aeroespacial e Centro Cultural Banco do Brasil. Cada museu terá dias específicos da semana para oferecer gratuidade e a validade do passaporte vai até o fim de 2015.

Veja a lista completa:

Museus participantes (por ordem alfabética):

Biblioteca Nacional

Casa Daros

Casa do Patrimônio Ferroviário do Rio de Janeiro (antigo Museu do Trem)

Casa do Pontal

Casa França Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro

Centro Cultural Correios

Centro Cultural Municipal Oduvaldo Vianna Filho (Castelinho do Flamengo)

Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica

Memorial Municipal Getúlio Vargas

Museu Aeroespacial

Museu Bispo do Rosário

Museu Casa da Hera

Museu Casa de Benjamin Constant

Museu Casa de Rui Barbosa

Museu Chácara do Céu

Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Museu da Maré

Museu da República

Museu da Vida

Museu de Arte do Rio

Museu de Arte Moderna

Museu de Astronomia e Ciências Afins

Museu de Ciências da Terra

Museu de Favela

Museu de Folclore Edison Carneiro

Museu do Índio

Museu do Meio Ambiente

Museu Histórico da Fortaleza de São João

Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Museu Histórico Nacional

Museu Imagens do Inconsciente

Museu Imperial

Museu Militar Conde de Linhares

Museu Nacional

Museu Nacional de Belas Artes

Museu Naval

Museu Villa-Lobos

Museus Raymundo Ottoni de Castro Maya - Museu do Açude

Paço Imperial

Palácio Tiradentes

Sítio Roberto Burle Marx