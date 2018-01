Rio lança passaporte que garante gratuidade ou desconto em eventos culturais

A 83 dias dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro mais uma novidade turística foi lançada na cidade nesta sexta-feira. Trata-se do Passaporte Cultural, que garantirá descontos ou entrada gratuita em mais de 700 atrações em um período que vai de maio a setembro deste ano.

As atrações fazem parte do chamado Circuito Cultural Rio, cuja proposta inclui shows, exposições, espetáculos e eventos em teatros, museus, arenas, bibliotecas e espaços públicos. A programação completa por região está disponível no site e inclui apresentações de Elba Ramalho e Leoni, passeio pelo Sítio Burle Marx e visita à exposição 100 anos do Samba, entre outras coisas.

Para ter o Passaporte Cultural basta preencher o formulário no site passaporteculturalrio.com. Os brasileiros que estiverem no Rio de Janeiro podem retirá-lo pessoalmente nos postos da Barra da Tijuca ou Candelária sem pagar nada por isso - turistas estrangeiros pagam uma taxa de R$ 15. Também há a possibilidade de recebê-lo pelo Correio por R$ 25.

Além disso, o passaporte dará direito a descontos em locais parceiros que vão desde restaurantes e hotéis até o Metrô Rio - apresentando o Passaporte Cultural e um documento com foto, o passageiro paga R$ 1,20 na passagem aos fins de semana.