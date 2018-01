Rio Sumida

Um jantar típico japonês, com convidados sentados em almofadas ou cadeiras baixas. Mas, em vez de tatames e casas cobertas de papéis de seda, o cenário é um barco, rodeado de lanternas ovais com delicados desenhos. A refeição a bordo de uma yakatabune, como é chamada essa tradicional embarcação do país, é uma ocasião especial. O tipo de lugar e ocasião para se comemorar aniversário, namoro e casamento.

Campai, o equivalente japonês do nosso “saúde!”, é o que mais se escuta entre as refeições. À mesa surgem barquinhos com fartas quantidades de sushis e sashimis, lulas, camarões, algas, tempurás e tortas de chá verde.

Vestidos de sushimen, os funcionários divertem os clientes. Os mais animados se arriscam no karaokê. Para grupos que reservam com antecedência, é possível contratar apresentações de gueixas e de músicos que tocam shamisen, um instrumento musical de três cordas.

Na parte de cima do barco, um deque proporciona uma bonita vista da Baía de Tóquio, da vermelha Torre de Tóquio e do jogo de cores da ponte Rainbow Bridge. O tour completo, com jantar, custa 10.500 ienes (R$ 259) e dura 2h30, e até 19 pessoas cabem na embarcação.

É preciso fazer reserva: www.funasei.com/fsei_english.htm, ou no telefone 00-81-03-5479-2731, das 10 às 19 horas.