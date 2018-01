Riqueza estampada na cerâmica Há 19 anos as pinturas rupestres que fizeram a fama da Serra da Capivara não estão mais só nas paredes do parque. A Cerâmica Serra da Capivara (ceramicacapivara.com) produz peças com os peculiares desenhos, a preços de R$ 5 a R$ 250. Copos, travessas, pratos e vasos são moldados e pintados, um a um - o visitante pode acompanhar tudo. E comprar, claro. "Boa parte dos 40 funcionários eram agricultores que tiveram suas terras desapropriadas para a criação do parque", conta Rerivan Silva, um dos administradores da empresa. A produção atual é de 10 mil peças mensais, e, com a ajuda de parceiros, como o Sebrae-PI, exportam para a Europa e Estados Unidos. No Brasil, os utensílios estão à venda nas lojas Tok&Stok e Pão de Açúcar.