Ritual para degustar antílope picante A rede de restaurantes Moyo (www.moyo.co.za) oferece um mergulho nos costumes do país. Antes da refeição, é feito o ritual da lavagem das mãos em água de rosas. Com tinta branca, garçonetes pintam os rostos dos visitantes com flores e pontinhos, como nas cerimônias tradicionais, para garantir proteção. No palco, música típica. A saborosa carne de springbok, antílope sul-africano, vem com molho de apricot e amêndoas. Com sabor entre o doce e o picante, sai por 154 rands (R$ 36). A rede tem filiais em Johannesburgo, Cidade do Cabo e Durban. / M.C.