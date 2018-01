Roleta germânica Baden-Baden é considerada uma das principais atrações turísticas da Alemanha. Seus cassinos e spas fazem a alegria dos visitantes. Isso porque o jogo foi levado para lá pela nobreza européia há 150 anos - e as propriedades curativas de suas águas são valorizadas desde os tempos romanos. Por isso não custa pagar a taxa para dormir na cidade. Vale a pena. O complexo de spas Kurhaus é de tirar o fôlego. Dá para fazer um tour (pago) por lá, a começar pelo Trinkhalle (Kaiserallee 3, 00--49-7221-275-200), um edifício neo-renascentista com uma fonte de água mineral e o centro de informações turísticas. Não esqueça de beber um copo do líquido. O Kurhaus fica do outro lado dos jardins do spa. Em seguida, ande pelas elegantes lojas no Kurhaus-Kolonnade, pela arborizada Lichtentaker Allee e vá na direção dos prados até o Monastério Kloster Lichtental. Se a idéia for aproveitar o tour para fazer algumas apostas no cassino, é preciso estar vestido com formalidade - além de pagar uma taxa extra. Na frente do Kloster fica o Brahmshaus Museum (Maximilianstrasse 85, 00--49-7221-71- 172), onde Brahms passava o verão. O centro histórico da cidade fica do lado oposto ao vale. Da rua de pedestres Lange Strasse chega-se à Marktplatz, o prédio da prefeitura medieval, e à igreja gótico-romana Stiftskirche. No alto de tudo, o grandioso Castelo Neues Schloss. Ali perto, ao lado da igreja e das ruínas das tinas romanas estão os principais spas ainda em funcionamento. Entre eles o antigo Friedrichsbad (Römerplatz 1, 00--49-7221-275-920) e o moderno Caracalla Therma (Römerplatz 1, 00--49-7221-275-940). Fazer de Baden-Baden a base para explorar a Floresta Negra é uma boa pedida. Duas vezes por dia, um ônibus parte da estação rodoviária em direção aos limites do norte da floresta. E segue até o Lago Mummelsee. Kurhaus A parte mais importante do complexo de spas Kurhaus foi construída entre os períodos de Waterloo e Criméia. Os romanos muraram a fonte de água mineral quente com a construção de reservatórios no ano 300 a.C. Baden-Baden, ao contrário das badens da Suíça e da Áustria, foi criada como um ducado de Napoleão. E os duques gostavam de jogos. Floresta Negra A maior parte da cidade está localizada no vale do Rio Oos, pequeno curso d?água afluente do Reno. Apesar de a urbanização avançar pelas colinas da Floresta Negra, o essencial da zona urbana está concentrado no vale.