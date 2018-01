Dormir: Bem localizado e barato, o Hotel Trastevere (Via Luciano Manara 24a/25; http://www.hoteltrastevere.net/) é uma verdadeira joia numa cidade como Roma. São 24 quartos no bairro homônimo. Diária no quarto duplo, com café da manhã, desde € 103.

Comer: Para o almoço ou um lanche rápido, vá ao Antico Forno Roscioli (Via dei Chiavari, 34; http://www.anticofornoroscioli.com/), perto do Campo de Fiori, que serve pizzas, pães e bufê de almoço. Você paga 1,50 por uma fatia de pizza ou cerca de 10 pela refeição. Para jantar, fique com o Grappolo d’Oro Zampano (Piazza della Cancelleria 80/84; http://www.grappolodorozampano.it/). O espaguete à carbonara e o cordeiro à romana são boas pedidas. A refeição com dois pratos e vinho da casa sai por 50, para duas pessoas. Preços: € 1,50 pelo almoço e € 50 pelo jantar, totalizando € 51,50.

Comprar: Siga até a tradicional Valzani (Via del Moro, 37), que há 80 anos faz doces, petiscos e chocolates deliciosos no Trastevere. Um saco pequeno de arancini (tipo de bolinho de arroz) e um pedaço de torta custam cerca de € 8.

Curtir: Duas boas dicas são o bar Il Goccetto, perto do Campo de Fiori (Via dei Banchi Vecchi, 14), e o gastropub Bir & Fud (Via Benedetta, 23; 39-06-589-4016), que serve a produção de ótimas microcervejarias. Mas sempre existe a alternativa de comprar uma garrafa de vinho ou de suco de laranja em um empório e beber perto da Piazza Navona. Preço da laranjada: € 2.

Economizar: Basta andar por 10 minutos para ter uma aula gratuita de história e cultura. Bem pertinho da Piazza Navona, entre na Igreja San Luigi dei Francesi (Piazza San Luigi de Francesi, 5) para ver pinturas de Caravaggio. Também de graça. Mas se você estiver se sentindo realmente generoso, € 5.

Valor total: € 169,50

POR € 1.000

Dormir: Para um fim de semana romântico em Roma, fique no moderno Hotel Saint George (Via Giulia, 62; http://www.stgeorgehotel.it/), numa das ruas mais bonitas da cidade. Depois de um longo dia caminhando, relaxe como um imperador romano no spa. Diária: 272 (é preciso reservar pela internet e pagar antecipadamente). Com café e direito a usar o spa.

Comer: Verdade seja dita, o La Rosetta (Via della Rosetta) é um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Mas ninguém precisa pagar muito por um prato de massa em Roma. Para um almoço de primeira, com vinhos italianos, queijos e salames, além de massas frescas, tente o elegante Roscioli (Via dei Giubbonari, 21-22; http://www.anticofornoroscioli.com/). Refeição com dois pratos e vinho a € 35. Para jantar, peixe no ‘Gusto al 28 (Piazza Augusto Imperatore, 28; http://www.gusto.it/). Três pratos, com vinho, saem por € 50 por pessoa. Total: € 85.

Comprar: Se você quer voltar das férias parecendo europeu, vá até a Mondello Ottica (Via del Pellegrino, 97-98; http://www.mondelloottica.it/) para comprar óculos desenhados por Theo, Alain Mikli e outros. Preço: desde € 100.

Curtir: Quando o tempo está bom, nada mais romântico e festivo que o jardim do Hotelde Russie (Via del Babuino, 9; http://www.hotelderussie.it/). Drinques para dois: € 24.

Gastar: Contrate um tour especial para entender as peculiaridades das ruínas romanas e dos tesouros nos museus da cidade. A historiadora da arte Laura Flusche, a arquiteta Susan Sanders e outros experts do Institute of Design and Culture (http://www.idcrome.org/) promovem visitas guiadas, que podem durar de duas horas a um dia inteiro. Preço: € 189.

Valor total: € 670