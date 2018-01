Romance por perto

Passeios

O centro é formado por casas de estilo enxaimel construídas nos séculos 15 e 16. Várias transformadas em lojas (as mais moderninhas estão na Breite Strasse). Na Praça do Mercado fica a Play House, espaço de eventos símbolo da cidade. No ponto mais alto, o Castelo de Wernigerode, do século 12, virou museu. Entrada: 5. Mais: schloss-wernigerode.de.

Gastronomia

Bolas de batata polvilhadas com uma espécie de farofa crocante, carne de porco e, é claro, cerveja. Prove o cardápio típico da Saxônia no Altwernigeröder Kartoffelhaus (www.appart-hotel.de), com curiosa decoração em alas que imitam as casinhas da cidade.

Onde ficar

Para combinar com o clima romântico do centro antigo, hospede-se nos quartos vintage do charmoso Gothisches Haus (travelcharme.com), desde 56 a diária, ou no confortável Weisser Hirsch (ringhotels.de), a partir de 59 por pessoa.