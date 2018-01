Rota costeira vai de Montañita até a vila de Mompiche Maior cidade do país, Guayaquil é uma metrópole com evidentes problemas urbanos e sociais ainda por serem superados - no entanto, teve áreas recentemente renovadas com foco no turismo. Entre as principais atrações estão o Museu Antropológico e de Arte Contemporânea e alguns bairros históricos como o Malecón. Opção econômica de hospedagem na cidade, o Hotel Sander (hotelsander.com) tem diárias a partir de US$ 17 em quarto para duas pessoas.