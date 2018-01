Rota da Arte percorrerá o interior do Estado

O circuito, lançado pela Secretaria de Turismo do Estado no último dia 22, contempla, além da casa de Portinari, os municípios de Altinópolis, Batatais, Franca, Ribeirão Preto e São Simão. Todos lugares que concentram nomes importantes do cenário cultural brasileiro.

Estão entre eles o poeta e escritor Abdias Nascimento (1914-2011), defensor da cultura afrodescendente; o fotógrafo, escultor, arquiteto e pintor Bassano Vaccarini (1914-2002); e Marcelo Grassmann (1925-2013), desenhista e artista plástico.

O objetivo, segundo Roberto de Lucena, secretário da pasta, é preservar a memória dos artistas brasileiros. "Eles engrandecem a atividade turística em São Paulo", afirma.

Como a rota foi anunciada na última semana, durante a feira de turismo WTM, em São Paulo, ainda não há pacotes fechados que passem por todas as cidades. Segundo o prefeito de Brodowski, Elves Sciarretta Carreira, a ideia é poder vendê-los aos turistas até o fim do ano.Itinerário. O roteiro começa em São Simão, terra de Marcelo Grassmann; segue para Ribeirão Preto, onde viveu Bassano Vaccarini; passa por Brodowski e Batatais, onde ficam a casa de Portinari (1903-1962) e o Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, onde está 0 maior acervo das obras sacras do pintor; chega ao Museu Regina Duarte, em Franca; e termina em Altinópolis, onde há um museu a céu aberto com obras de Vaccarini.

Apesar de a rota ainda não estar concretizada em pacotes específicos, é fácil visitar todos estes lugares de maneira independente ? e ir além da parte artística. Em Batatais, a 353 quilômetros da capital, por exemplo, aproveite para parar na Cachoeira dos Caiapós.

/ BRUNA TONI