Rota das Emoções: dicas importantes

O que é. A Rota das Emoções é um roteiro de viagem entre três Estados: Maranhão (Parque Nacional dos Lençóis), Piauí (Delta do Parnaíba) e Ceará (Parque Nacional de Jericoacoara). Foi criada em 2005 pelo Sebrae, em parceria com o Ministério do Turismo, para movimentar a economia local e promover o desenvolvimento das comunidades dos 14 municípios que atravessa. Mais: rotadasemocoes.com.b r .

Maranhão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é ponto de partida ou de chegada da rota. Em Barreirinhas está a maior parte das atrações, incluindo os passeios pelas dunas, lagoas e rios, mas há paradas também nos municípios de Paulino Neves, Santo Amaro, Tutóia e Araióses. Esta última, aliás, está mais próxima de Teresina (75 km) do que de São Luís (462 km) e é a responsável pela porção maranhense do Delta do Parnaíba.

Piauí. O Estado pode ter o menor litoral do País – são apenas 66 quilômetros –, mas exibe o terceiro maior delta do mundo, o do Rio Parnaíba, ou Velho Monge, que perde apenas para o Delta do Nilo (Egito) e do Mekong (Vietnã). Sua grande atração natural é o belo conjunto formado por cerca de 70 ilhotas que oferecem praias, dunas clarinhas e lagoas de água doce. Quatro cidades fazem parte da rota: Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luis Correia e, claro, Parnaíba.

Ceará. A outra ponta da rota – que também pode ser o começo dela – é o Parque Nacional de Jericoacoara, o mais badalado dos três destinos. Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz e, finalmente, a famosa Jijoca de Jericoacoara, onde estão quase todos os turistas, pousadas, bares e restaurantes da região, são as cidades cearenses do roteiro. Além de belas dunas, espere muito esporte ao ar livre, como surfe e kitesurfe.

Quem leva. O passeio dura em média uma semana e os valores variam de acordo com o número de pessoas no grupo, a época do ano e o que se quer fazer. Mas, para se ter uma ideia das médias de preços para o casal (todos a partir de): na Tropical Adventure, R$ 3.600 sem hotel; Taguatur, R$ 2.408 com hotel; SP Ecoturismo, R$ 5.690 com hotel; Encantes, R$ 5.200 com hotel; Boreal Turismo, R$ 3.960 com hotel.

