Roteiro traça os passos do santo guerreiro Cultuado em várias partes do mundo, patrono de países como Portugal e Inglaterra, de toda a Igreja Ortodoxa e também do Corinthians, São Jorge teria nascido no século 3º e, segundo uma lenda grega, sua cidade natal seria Güzeloz, na região da Capadócia. O padroeiro do exército das cruzadas cativou a empresária e consultora da TV Globo Malga Di Paula, que pretende lançar um roteiro entre Turquia e Israel, por onde os devotos poderão acompanhar passagens do santo pelos dois países, chamado de Marcas de São Jorge (informações em portalturquia.com.br).