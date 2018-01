Roteiros de um dia para depois do jogo

Em Johannesburgo e Durban, nossa seleção joga com certeza. Nas outras duas cidades, só vamos passar em caso de algum eventual tropeço (três batidas na madeira) na África do Sul. Mas todas quatro têm boas opções de viagem de um dia, daquelas para ocupar o tempo no intervalo entre um jogo e outro. Ou para uma esticada rápida e festiva, depois de o time de Dunga conquistar a taça.

Está em Johannesburgo? Se você puder visitar Drakensberg, não pense duas vezes. Você verá uma linda localidade nas montanhas a apenas quatro horas da maior cidade do país, cenário ótimo para a prática de modalidades de aventura. Dá para encarar um canopy, deslizando em cabos no meio de árvores, cavalgar e fazer caminhadas.

Há outras opções ainda mais próximas, como Parys, uma cidadezinha repleta de antiquários e pequenos restaurantes charmosos. Ou conhecer o Lion Park, 40 minutos ao norte de Johannesburgo, onde você pode ver grandes leões e leoas alimentando seus filhotinhos.

Durban. Conhecer a costa da região é definitivamente o melhor a fazer com um dia extra em Durban. O trecho tem ótimas condições para praia o ano todo e as cidadezinhas, em si, já compensam. Comece com uma pescaria em Margate, duas horas e meia ao sul de Durban. Na sequência, é hora de subir, parando em Ballito e Zimbali. Todos lugares bastante seguros.

Cidade do Cabo. Acerte em cheio com um passeio até Kirstenbosch Gardens (www.sanbi.org), onde você verá casais e famílias fazendo piquenique, brincando com seus frisbees, jogando futebol ou assistindo a performances de artistas. Tudo tão lindo que vai parecer irreal. Ah... e não perca o pôr do sol em Signal Hill, uma experiência e tanto. Combine ida e volta com um taxista ? não se esqueça de levar vinho e algo mais para beliscar.

Dá, ainda, para seguir rumo a Camps Bay, que tem o justo apelido de a Miami da África do Sul. A água por lá é bem gelada. Só que o visual arrasa. E a diversão é garantida. Assim como a música.

Port Elizabeth. O Addo Elephant National Park (addoelephantpark.com) está a apenas 45 minutos, de carro, de Port Elizabeth. A reserva tem centenas desses mamíferos, mas também búfalos, leões e rinocerontes. Para melhorar, o visitante está autorizado a dirigir sozinho, à vontade, pela propriedade.

Outro parque interessante é o Shamwari (shamwari.com), a 45 minutos da cidade e bem conhecido. A região está povoada pelos mesmos animais ? só que é necessário contratar um guia para fazer a visita. Opções de boa gastronomia não faltam, assim como lodges de luxo (daqueles bem caros), para quem quiser passar a noite. / COM NYT