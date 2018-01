Roupão, concierge e outros mimos nos mais bem cotados

Praia. A Pousada Água Marinha (diária a R$ 70 por pessoa), em Cabo Frio (RJ), com ar-condicionado e Wi-Fi nos quartos, ganhou duas estrelas. A Pousada das Galinhas (diária a R$ 200, casal), em Porto de Galinhas (PE), tem bar, restaurante e piscina. Ganhou três estrelas.

Resort. Com sistema all-inclusive, o Vila Galé Marés (diária a R$ 600, casal) fica na Praia de Guarajuba (BA). Por seus três restaurantes e spa, ganhou cinco estrelas. Três piscinas, academia e espaço infantil renderam quatro estrelas ao Tauá Hotel & Conventions (diária R$ 404, casal), em Caeté (MG).

Interior. Cinco hotéis em cidades pelo interior do País se tornaram, oficialmente, três-estrelas. O Cordialle (R$ 150 por pessoa), em São Roque (SP), e o Porto do Sol (R$ 135 por pessoa), em Caetité (BA), têm piscina, bar e Wi-Fi. Os outros pertencem à mesma rede, a Class Hotel, e têm sala de convenções e academia. Ficam em Guaxupé (diária a R$ 85 por pessoa), Passos (R$ 76) e Varginha (R$ 85), todos em Minas Gerais. Site: classhotel.com.br.

Negócios. São Paulo foi a cidade com mais estabelecimentos classificados. Grand Hyatt (diária a R$ 995 por pessoa), Maksoud Plaza (diária a R$ 510) e Transamérica (diária a R$ 620 por pessoa) são, oficialmente, cinco-estrelas. Pela nota máxima, oferecem serviço de concierge, salão de eventos e, em todos os quartos, roupão e chinelo.

O Naoum Plaza (diária a R$ 460 por pessoa), em Brasília, e o Castros Park (R$ 784 a diária por pessoa), em Goiânia, também obtiveram cinco estrelas. Também em Brasília e Goiânia, respectivamente, ficaram com quatro o Oitis (R$ 306 por pessoa) e o Brasília Palace (R$ 340 por pessoa) - este, classificado como hotel histórico. O Hotel Pousada dos Girassóis (R$ 169 a diária), em Palmas (TO), é outro quatro-estrelas.

Destaques turísticos. Dois importantes destinos turísticos do sul do País figuram na lista. Del Rey (diária a R$ 211, casal) e Tarobá (diária a R$ 170, casal), em Foz do Iguaçu, receberam quatro estrelas. Mesma classificação atribuída ao Villa Bella (diária a R$ 266, casal), em Gramado. / R.Z.B.