Royal traz o estreante Rhapsody of the Seas

Royal Caribbean tem apenas um navio na costa brasileira neste ano. Veja os detalhes da embarcação:

RHAPSODY OF THE SEAS

Novidade no Brasil, o navio começa seus roteiros aqui em 5 de dezembro. Tem capacidade para 2.416 passageiros, 1.020 cabines, duas piscinas, seis jacuzzis e quatro bares. São seis restaurantes – quatro com pagamento à parte: o Izumi (japonês), o Giovanni’s Table (mediterrâneo), o Chops Grille (grelhados) e o Chef’s Table (degustação).

América do Sul

Faz 17 roteiros, entre três e 14 noites. Os itinerários longos incluem Chile, Argentina e Uruguai. Há quatro saídas em fevereiro e março de 2016; nelas, o navio não volta ao porto de partida. São dois embarques no Brasil (Santos) – R$ 4.143, em 14 de fevereiro – e chegada à chilena Valparaíso. “É uma imersão total nos países sul-americanos, com passagem por mar aberto”, diz o vice-presidente da Royal Caribbean para a América Latina, Ricardo Amaral.

O roteiro de carnaval também explora a América do Sul, visitando Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este (partida de Santos em 7 de fevereiro, sete noites a R$ 3.506). No réveillon, o Rhapsody passa a noite em Copacabana. Com saída de Santos em 26 de dezembro, oito noites custam R$ 4.402 – escalas em Porto Belo, Ilhabela, Búzios e Ilha Grande.

Temáticos

Também em dezembro, com saída no dia 14 de Santos, o Royal Life chega ao sexto ano com roteiro novo de cinco noites (R$ 1.056) por Búzios, Ilha Grande e Ilhabela. Spinning, ioga e gincanas estão na programação. Jantares preparados por chefs, aulas de culinária e competições são o cardápio da terceira edição do Royal Gourmet. Sete noites partindo de Santos em 24 de janeiro, rumo a Punta del Este, Montevidéu e Buenos Aires, custam R$ 1.560.

O Royal Dance, também no sexto ano, será realizado durante a travessia de 14 noites para a Europa. Por R$ 2.848, tem aulas do Studio de Danças Fernando Campani. Sai de Santos em 10 de abril e para no Rio, em Salvador e nas espanholas Tenerife, Málaga e Barcelona (destino final).

Pacote mais barato

O roteiro de três noites custa R$ 524, saindo de Santos em 8 de dezembro e parando em Búzios