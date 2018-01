Rumo a Kualoa Ranch, onde tudo acontece

A palavra mágica é mais que apropriada: o aparelho cenográfico era feito de fibra de vidro e naquele trecho o nível da água não chega a bater no joelho. No local também foram gravadas as cenas do casamento de Jin e Sun.

Para a tristeza dos fanáticos pela série (mas com a justíssima necessidade de proteger a natureza da região), o submarino teve de ser removido. O mesmo ocorreu com parte das estações Dharma. "Já aquela estátua de um pé gigante foi feita com computação gráfica", explica o guia.

A parte mais interessante do Lost Tour pode tranquilamente ser feita de carro. Além da gasolina ser barata, vale a pena ir parando nas praias pelo caminho - destaque para as deslumbrantes Sunset Beach, Haleiwa, Hanauma Bay e Sandy Beach.

Saindo de Kualoa Ranch, a próxima parada é Waymea Valley, um parque no melhor estilo Jardim Botânico perto de Pipeline, onde quebram as melhores ondas de North Shore. Depois de uma trilha fácil de 15 minutos, chega-se em Waymea Falls, a famosa cachoeira de Lost. É possível nadar lá - monitores oferecem, de graça, boias e pranchas para os mais inseguros. Na reta fina da H-1, também conhecida como Kamehameha Hwy, estão dois pontos centrais da trama.

Bem em frente à praia de Mokule"ia, na ponta do extremo norte da ilha, fica a famosa vila Dharma, depois dominada pelos Outros. O lugar é um camping da ACM. As casinhas e o coreto estão lá, mas são habitados por crianças, adolescentes e suas famílias. O curioso é que foi bem ali, na praia em frente, que foram feitas as cenas da queda do avião. Quem viu a série imagina que os dois lugares são separados por horas de caminhada. / P.V.