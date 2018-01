Rumo ao fim do mundo Impossível não abrir um sorriso de felicidade quando, ao acordar, se descobre pela janela a paisagem deslumbrante revelada pela luz do dia. Montanhas salpicadas de neve, de um branco que se confunde com as nuvens do céu. O mar escuro reflete a sombra dos pássaros pescadores. Tudo é um espetáculo que nos segura na cama de olhos paralisados naquela janela que mais parece um quadro vivo. Mas mesmo com a temperatura de 5 graus do lado de fora, pular da cama antes das 7 horas é a melhor escolha. Navegamos as águas do Estreito de Magalhães e o destino é o fim do mundo, em uma expedição de muitas histórias, mitos e a natureza selvagem da Patagônia. Os sorrisos de felicidade estão só no começo.