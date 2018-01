Se seu desejo não for sacolejar, mas passar longe dos tamborins, também há opções. Estar num castelo, longe da cidade, com luxo e exclusividade é a proposta do Hotel Saint Andrews, em Gramado. Membro do Relais & Châteaux, preparou uma programação especial para quem se hospedar em uma de suas 11 suítes, em roteiros de quatro ou sete noites (desde R$ 8.900 por casal; saintandrews.com.br).

Embarcar rumo à natureza é outro bom jeito de ouvir, no máximo, passarinhos e cigarras. No Pantanal mato-grossense, a Pousada Piuval (pacotes de três noites desde R$ 1.620 por casal) oferece pesca esportiva, passeios a cavalo e safári. Amantes de trilhas vão se sentir em casa em Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Com uma formação rochosa de 130 milhões de anos e 700 metros de profundidade, o Canyon do Itaimbezinho impressiona. Pacotes de 7 noites desde R$ 3.390, na Freeway (freeway.tur.br).

Para curtir a dois, a Pousada Caminho da Mata (pousadacaminhodamata.com.br), em São Bento do Sapucaí, a 200 quilômetros da capital, tem chalés com banheira de hidromassagem e varanda com vista. Pacotes de 5 noites a partir de R$ 2.990 por casal, com café da manhã no quarto.

E se a ideia for levar a criançada para o campo, a Pousada da Fazenda, em Monte Alegre do Sul, a 130 quilômetros de São Paulo, é a pedida. Os pequenos hóspedes podem conhecer a horta, colher frutas no pomar, andar a cavalo e tomar banho de cachoeira. Pacotes de 5 noites para casal, com pensão completa, a partir de R$ 3.150. Crianças até 4 anos não pagam; até 8 anos há um acréscimo de R$ 425. Em pousadadafazenda.com.br.