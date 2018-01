Sabor refinado

Il Palagio: Com uma estrela Michelin, o restaurante do Four Seasons Florença (tinyurl.com/palagio) tem um farto brunch aos domingos ( 75). À noite, estique no bar do hotel, que tem o melhor bartender da Itália, Luca Angeli, ganhador do campeonato de 2012 com o drinque Once Upon a Time.

La Veranda: Oferece a experiência Chef's Table, um jantar com o chef no backstage da cozinha para até 12 pessoas ( 150); tinyurl.com/verandamilao