Sabores da Catalunha em Inhotim A cidade de Inhotim, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, recebe entre os dias 18 e 27 a 2.ª edição do Sabor e Saber, com programação que inclui workshops, degustações e exposições inspiradas na cozinha catalã. Os eventos ocorrem no Instituto Inhotim, na Faculdade Estácio de Sá e no Instituto Cervantes.