Sabores inesquecíveis para todos os paladares

- O barato

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cadeia de fast-food onipresente é a Jollibee. Uma espécie de McDonald’s filipino (com restaurantes em vários países europeus). O cardápio é extenso – de hambúrgueres a algo parecido com os nossos PFs. Quase custa US$ 1. Você não precisa do endereço de nenhum Jollibee: eles estão espalhados por qualquer canto de Manila.

- Os típicos

Lechón, o leitão assado, é o prato mais famoso. Ainda falando em porco, o sigsig fez a cabeça do chef-celebridade Anthony Bourdain. A cabeça de porco é fervida e, depois, picada e grelhada ou selada. Já o adobo é mais um modo de preparo – uma mistura de temperos, como pimenta, páprica, alho, cebola, shoyu e vinagre. Mas também dá nome a um prato que leva carne de porco ou galinha cozidos em leite de coco. É bem apimentado – como quase tudo na culinária local. De sobremesa, o halo-halo é desafiador. Em um copo de milk-shake, vem sorvete de batata roxa, gelatina, pudim de leite e...feijão branco, milho, grão de bico, queijo. Com tudo isso no copo, você tem que “halo-halo” (algo como misturar e misturar). Boa sorte.

- Aqui tem rum

Além do mar azul e da areia branca, as Filipinas têm em comum com o Caribe a produção do próprio rum. Não é parecido com o cubano, mas tem o seu valor. As duas principais marcas são a Tanduay e o Don Papa. A Tanduay faz um rum acessível e barato. A garrafa de 250 ml é uma boa lembrança de viagem e custa US$ 1 nos mercados. Já o Don Papa é bom para ter no bar de casa. A garrafa de 1 litro sai por cerca de US$25.