Ambos possuem deques próprios e aceitam reservas - é sempre bom garantir, especialmente na alta temporada, quando o vaivém de turistas na ilha aumenta bastante.

O Saco do Céu é adorado por casais e também pelos velejadores. Entre as praias que ficam em suas margens, as mais procuradas são a do Galo, de Dentro e do Amor.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E se quiser entender o porquê do nome do lugar, é preciso ficar até mais tarde, de preferência em uma noite de céu aberto, para ver as estrelas refletidas nas águas.