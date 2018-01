Saem as montanhas, entram os pampas No lugar de montanhas nevadas, a típica planície dos pampas. Em vez de lagos, um rio sinuoso. Este é o cenário do Lodge Cameron, instalado em uma fazenda de ovelhas e gado de 100 mil hectares. Se você curte pesca, este é seu lugar: as trutas do Rio Grande são cobiçadíssimas pelos turistas-pescadores.