Safári, sim É clichê, é hit turístico e não sai exatamente em conta, mas os safáris são os passeios mais emocionantes que a África do Sul tem a oferecer. E é ao Kruger Park (krugerpark.co.za), na borda nordeste do país, que você deve ir para ver os "big five" - búfalo, elefante, leão, leopardo e rinoceronte - livres na savana.