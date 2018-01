Saia por lá

A península de Samaná, a 4 horas de ônibus de Santo Domingo (ou 7 horas de Punta Cana) é dos poucos lugares que oferecem resorts, pousadas e pequenos hotéis. Entre janeiro e março é possível ver jubartes na região. Não deixe de conhecer a Playa de Rincón e a cachoeira Salto del Limón.

3 Bayahibe

Segundo polo turístico mais importante do país, tem opções de hospedagem mais em conta que as de Punta Cana. O simpático vilarejo tem bons bares e restaurantes e é ponto de partida para as Islas Saona e Catalina e para outras praias no Parque Nacional del Este.

4 Altos de Chavón

Perto de Bayahibe, a réplica de vilarejo medieval europeu transita entre o encantador e o cafona. Ficam lá a faculdade de arquitetura e design mais importante do país e lojas charmosas (com preços nas alturas), além um interessante museu arqueológico.

5 Lago Enriquillo

Este enorme lago de água salgada, no oeste do país, perto da fronteira com o Haiti, abriga uma das maiores reservas naturais do Caribe. Famoso pelas espécies de pássaros, atrai praticantes de bird watching e quem quer observar flamingos, iguanas e crocodilos.

1 Santo Domingo

A capital da República Dominicana (foto) é a cidade mais velha do Novo Mundo. Foi lá que o navegador genovês Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez em terras americanas, em 1492. Declarada patrimônio pela Unesco, tem como principal atração o centro histórico, repleto de construções seculares e museus que contam a história do país desde a ocupação espanhola até a ditadura de Trujillo, entre 1939 e 1961. Prédios modernos e shoppings começam a pipocar, principalmente depois de 2003, quando foram realizados na cidade os Jogos Pan-Americanos. No belo Aquário Nacional (Avenida España, 65), os visitantes atravessam um túnel entre arraias e tubarões.

Ficar restrito ao bem-bom dos resorts de Punta Cana não é suficiente para você? Antes ou depois de se esbaldar nas espreguiçadeiras à beira-mar, saia para desbravar outros cantos da República Dominicana. Desde a capital, Santo Domingo, que transpira história e cultura, até o vilarejo de Altos de Chavón, criado na década de 1980 para ser um polo artístico. Das incríveis praias ao redor de Bayahibe aos pássaros da Reserva de Lago Enriquillo. Atrações não faltam.

/ FELIPE MORTARA