Saiba como contribuir com as vítimas do terremoto no Nepal

É muito difícil olhar para um lugar de que você gosta tanto destruído e ter a sensação de que nunca mais o verá como era. Desta maneira venho acompanhando os desdobramentos dos violentos terremotos que atingiram o Nepal nos dia 25 e 26 de abril, e que até o momento mataram mais de 8 mil pessoas. A cada dia surgem novas imagens das cidades, vilas e cantinhos por onde passei. Monumentos tombados pela Unesco e imortalizados em minha memória viraram escombros. Para piorar, um novo tremor de 7,4 graus na escala Richter abalou o país nesta terça-feira, 12 de maio, com diversas réplicas menores.

Estive por lá durante 23 dias em abril do ano passado, entre Katmandu e pela trilha que sai de Lukla (2.800 metros) e alcança o acampamento-base do Monte Everest (5.400 metros). A cada foto ou vídeo que vejo a dor se renova ao confrontar as saborosas memórias de um dos lugares que mais amei na vida. O amargor parece se alongar ao perceber que o medo dos turistas de irem para lá só vai comprometer o Nepal a médio e longo prazo.

"A melhor forma das pessoas ajudarem os nepaleses sempre vai ser o turismo já que está é a principal fonte financeira do país", acredita Carlos Santalena, guia de alta montanha da Grade 6 Viagens e mais jovem brasileiro a escalar o Monte Everest. Ele estava a um dia de caminhada do acampamento-base da montanha no momento do principal tremor em abril. Após o fenômeno, resolveu ficar no país com seu parceiro José Eduardo Sartor Filho por mais três semanas, ajudando na arrecadação de verbas para reconstrução. No site da Grade 6 Viagens você encontra como contribuir para ajudar a região de Phortse.

Assim como Santalena e Sartor, o montanhista e guia Manoel Morgado, um dos mais experientes na região do Himalaia, também está com um projeto de doações que vão diretamente a vilarejos locais muito atingidos. "O Nepal é um país paupérrimo com uma estrutura de amparo social do governo inexistente. Frente a uma catástrofe como esta se não houver uma forte ajuda internacional a situação se tornará ainda mais séria", explica Morgado.

Além disso, a época das chuvas chegará em breve, com três meses de fortes chuvas, e a situação tende a se tornar ainda mais séria, com a disseminação de doenças e perda da colheita. "O governo está centralizando muito da ajuda, mas não tem capacidade de fazer esta ajuda chegar onde tem de chegar. Então iniciativas como a nossa, pequena mas efetivas, são muito importantes", explica Morgado. As doações para a Manoel Morgado Expedições ajudarão alguns pequenos vilarejos da região de Gurkha, próxima do epicentro e na região de Tapting, no distrito de Solu, onde vivem os sherpas que trabalham com a empresa.

Durante os terremotos dos dias 25 e 26 de abril Jota Marincek, diretor da agência Venturas, também estava guiando um grupo de brasileiros com destino ao acampamento base do Monte Everest. Após garantir o retorno de todo seu grupo em segurança, está organizando palestras para contar sobre sua vivência na montanha. "Estou sendo muito procurado por amigos, clientes e desconhecidos em minha página, pedindo que eu faça uma palestra para contar do ocorrido. Decidi preparar esta palestra e reverter os fundos (R$ 30 por pessoa) para essa reconstrução. Além disso a Venturas ira dobrar o investimento de cada pagante", afirmou. A palestra ocorrerá na próxima quinta-feira, 28 de maio, no auditório da Escola da Vila - Unidade Morumbi (Rua Alfredo Mendes da Silva, 55). Solicite sua inscrição pelo e-mail projetomais@vila.com.br. No site da Venturas também é possível saber mais sobre como doar.

A médica e escaladora Karina Oliani, terceira brasileira a subir ao cume do Everest, em 2013, também foi ao Nepal ajudar na reconstrução. Em sua página na internet (karinaoliani.com.br) ela arrecada fundos para ajudar a região de Solu Khumbu e Helambu, onde reside Pemba Sherpa, que a acompanhou em sua empreitada. Já o alpinista Waldemar Niclevicz, primeiro brasileiro a escalar o Everest, endossa a iniciativa da organização não governamental Meninas do Nepal, comunidade assistida pelo brasileiro Silvio, e pede doações diretamente na conta bancária do projeto, por meio do site meninasdonepal.com, clicando em "como contribuir".

Danos. Tanto na montanha quanto nas cidades os estragos foram imensos. Entre as maiores perdas, inúmeros patrimônios da Unesco, que constituíam o centro histórico de Katmandu. Diversos templos em formato de pagodas que eram a alma do Durbar Square, a praça central da capital, ruíram. Se foram também algumas das construções anexas de Swayambhunath, uma das principais estupas do país, símbolo budista louvável. A torre de Dharahara, com 62 metros de altura, monumento símbolo da cidade erguido em 1832, foi abaixo.

Nas cidades medievais vizinhas de Bhaktapur e Patan, ambas consideradas patrimônio da Humanidade, o estrago também foi enorme. Em Bhaktapur, o Templo de Nyatapole, principal edifício da cidade, com sua escadaria com estátua de divindades animais, está irreconhecível. Já em Patan, o Palácio Real sofreu sérios danos, assim como várias outras pequenas construções do centrinho. Felizmente, o Templo Dourado, talvez o maior tesouro da cidade, ainda está inteiro.

Quando estive por lá, em 2014, não pude deixar de me encantar com a atmosfera de cada uma dessas cidades. Não se trata apenas da perda material, mas de um patrimônio inestimável. Nas montanhas, vivenciei aquela que até então tinha sido a mais mortífera avalanche da história do Monte Everest, com 16 sherpas mortos. Entretanto, os desdobramentos dos terremotos e as consequentes avalanches que se abateram sobre o acampamento base do Everest, matando 20 pessoas, mudaram os rumos da temporada de escalada e caminhada deste ano. O acampamento é montado e desmontado anualmente e ganha novas barracas espalhadas por uma imensa área que eu achava imune a avalanches. Isso porque durante meus dois dias por lá escutei umas oito delas, sempre pequenas em volume de gelo e neve deslocados, mas que ecoavam muito por conta do vale em que se encontra o acampamento. Duro imaginar o que encontrarei quando voltar novamente para Katmandu e para o Himalaia, mas entendo a importância de voltar como turista o quanto antes para ajudar mais ainda o país, que tanto precisa.