Saiba mais

de Los Angeles, são mais cinco horas de voo até Honolulu, a capital. O arquipélago está isolado no Oceano Pacífico e tem cinco ilhas exploráveis: Oahu (a principal, onde fica Honolulu), Molokai, Maui, Havaí e Kauai

Visto: você vai precisar do visto americano. Mais informações no site: www.visto-eua.com.br

Clima: sempre faz sol no Havaí. A diferença é que no inverno chove um pouco mais. Apesar de estar no Pacífico, a água não é absurdamente gelada